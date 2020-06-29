الكاظمي يفتح ملف المدن النموذجية : غياب التخطيط خلف العشوائيات

اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، بأعضاء اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء (341) المعني بمشروع إنشاء المدن الجديدة.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ المشروع لتوفير السكن اللائق للمواطنين، والخدمات الملحقة بهذه المشاريع، كما ناقش سبل توفير مستلزمات نجاحها.

وأكد الكاظمي، بحسب بيان، “ضرورة أن يكون الهدف من المشروع هو إيجاد مدن نموذجية، وأن تتوفر فيها البنى التحتية، وباقي الخدمات من مدارس وحدائق بالشكل الأمثل”.

وتطرق الاجتماع الى “النتائج السلبية التي خلّفتها أساليب العمل بردّ الفعل، بدلًا من التخطيط المُحكم ووضع ستراتيجيات طويلة الأمد، واتباع الخطط المستقبلية، وأن التخطيط الصحيح والمبكر كفيل بوضع مسار التنمية في البلاد على المسار الصحيح”.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، أن “ظاهرة العشوائيات كانت نتيجة مباشرة للتوزيع غير المدروس للأراضي والمشاريع، وهذا أمر مرفوض، وقد أدى الى نتائج مازالت تمثّل عقبة أمام مشاريع التنمية والإسكان المخطط لها”.