(بالفيديو) شاهد مأساة المصابين بكورونا في احد مشافي محافظة صلاح الدين

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من داخل مستشفى بلد في محافظة صلاح الدين، يظهر مأساة المصابين بوباء كورونا في ردهات الحجر والتي يفترض أنها تكون وحدات عناية مركزة.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من داخل مستشفى بلد في محافظة صلاح الدين، يظهر مأساة المصابين بوباء كورونا في ردهات الحجر والتي يفترض أنها تكون وحدات عناية مركزة.

ويظهر في هذه المقاطع مجموعة من المصابين بوباء كورونا في ردهات داخل المستشفى ، فيما تخلو من وجود الكوادر الطبية.

كما يتحدث الشخص في المقاطع المصورة عن مراجعة الأطباء الاختصاص او العاملين في المجال الطبي للمرضى، كما كشف عن واقع صحي كارثي يواجهه المصابين في المستشفى.

ويقول الشخص: إن “ابنه الموجود في الردهة قام بوضع الأوكسجين لامرأة مصابة بكورونا، لعدم وجود الكوادر الطبية”.

وأظهر المقطع المصور السيدة وقد فارقت الحياة بعد ساعات من تصويرها وهي تشكو سوء الرعاية الصحية.

المصابون بكورونا في العراق يواجهون مخاطر كبيرة قد تعرضهم للموت بسبب الإهمال وضعف النظام الصحي وافتقار المستشفيات لأبسط الخدمات والأجهزة الطبية.

وسبق أن سجلت المستشفيات ووحدات العناية الطبية في بغداد وكركوك والناصرية وواسط ومدن أخرى أوضاعا مأساوية بسبب قلة الرعاية وضعف الخدمات الطبية.