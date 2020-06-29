بغداد لطهران : ان لم توفوا بالتزاماتكم سنتجه لغيركم لتزويدنا بالكهرباء

كشف مصدر سياسي عراقي مطلع ، يوم الاحد ، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ابلغ الجانب الإيراني بانه إن لم يوفوا بالتزاماتهم ستتجه الحكومة العراقية لغيرهم لتزويد البلاد بالكهرباء.

كشف مصدر سياسي عراقي مطلع ، يوم الاحد ، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ابلغ الجانب الإيراني بانه إن لم يوفوا بالتزاماتهم ستتجه الحكومة العراقية لغيرهم لتزويد البلاد بالكهرباء.

وبحسب المصدر، فإن “رئيس الوزراء وخلال اجتماعه مع وزير الكهرباء والملاكات المتقدّمة في كلّ من وزارتي الكهرباء والمالية، تطرق الى مسألة استيراد الكهرباء من ايران”.

وأوضح أن “الكاظمي ناقش خلال الاجتماع، موجة الحر السنوية، حيث ان الـ70 يوماً القادمة ستكون الأشد حرارة في العراق ما يتطلب قدرة كهربائية كبيرة”.

وأضاف ان “القدرة الكهربائية العراقية بحاجة لنحو 6 الاف ميغا إضافية ، بالتالي فإن الكاظمي اخبر ايران بشكل غير مباشر، ان لم توفوا بالتزاماتكم المتفق عليها سنتجه لغيركم لتزويد العراق بالكهرباء”.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية ، كشفت عن خططها لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين ، فيما أشارت إلى أن قلة التخصيصات المالية أخّرت تنفيذ الكثير من المشاريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي ، يوم الأحد، إن “وزارة الكهرباء أعدت خطة استراتيجية للصيف الحالي، تتضمن إدخال وحدات توليدية جديدة وصيانة وتأهيل المحطات الأخرى، فضلا عن تنفيذ مشاريع جديدة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين”.

وعادة ماتشهد محافظات جنوب البلاد احتجاجات شعبية على أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف ، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تقارب الـ50 درجة مئوية وتتجاوزها احياناً .