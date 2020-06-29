طبيب مختص : هذه الفئة من المصابين بكورونا عليها مراجعة المشافي .. قبل فوات الاوان

أكد الطبيب الاختصاص بالصحة العامة عبد الستار حمادي، اليوم الاحد، ان فئة من المصابين بفيروس كورونا المستجد التي تعاني من ضيق التنفس لا يمكن ان تعالج منزلياً ويجب ان تراجع المستشفيات المختصة باسرع وقت وقبل فوات الاوان.

أكد الطبيب الاختصاص بالصحة العامة عبد الستار حمادي، اليوم الاحد، ان فئة من المصابين بفيروس كورونا المستجد التي تعاني من ضيق التنفس لا يمكن ان تعالج منزلياً ويجب ان تراجع المستشفيات المختصة باسرع وقت وقبل فوات الاوان.

واوضح حمادي ان “سبب ارتفاع عدد الوفيات يعود لكون بعض المصابين لا يراجعون المستشفى في وقت مبكر بل عندما يصلون الى مراحل متأخرة من الاصابة وعندما يكون الجهاز التنفسي بات في وضع حرج جداً وعندها تقل فرصهم بالشفاء والنجاة”، لافتاً الى ان “الحجر المنزلي للمصابين الذين تظهر لديهم اعراض طفيفة هو امر جيد في حال تم وفق الشروط الصحية التي تؤمن عزل المريض بشكل كامل لمنع نقل الفيروس الى الاخرين”.

مشيراً الى ان ” المصابين بفيروس كورونا من الذين يعانون من ضيق التنفس لا يمكن ان يتم معالجتهم منزلياً ويجب عليهم مراجعة المستشفيات الخاصة بكورونا” .