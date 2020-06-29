عالية نصيف: الحكومة المركزية أثبتت من خلال الشروط التي اشترطتها على الجانب الكردي أنها تدعم حفظ حقوق الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب

أشادت النائبة عالية نصيف بالخطوات الوطنية (المنصفة) للجانب الحكومي المفاوض خلال المباحثات الأخيرة مع الوفد الكردستاني الذي زار بغداد، مبينة أن الحكومة المركزية أثبتت من خلال الشروط التي اشترطتها على الجانب الكردي أنها تدعم حفظ حقوق الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب .

وقالت في بيان اليوم :” أن الحكومة المركزية من حقها أن تطالب حكومة إقليم كردستان بفرض سيطرتها على جميع إيرادات الإقليم منها النفط والضرائب وغيرها مقابل منح الاقليم مبلغ 453 مليار دينار شهريا، ومن حقها أن تطالب بتسلم جميع النفط المنتج في الإقليم، وأن تكون نسبة الإقليم من إيرادات المعابر الحدودية هي 50٪ فقط “.

وأضافت نصيف :” ان هذه النقاط تحفظ حقوق الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب وتنهي معاناة أهلنا الكرد من قضية تلكؤ توزيع رواتبهم وتضع حداً لعمليات تهريب النفط، ولكن وللأسف يبدو أن هذه النقاط لم تعجب الوفد الكردي الذي رفضها وعاد إلى أربيل دون التوصل إلى اتفاق “.

وبينت :” ان هذا التطور الجيد في المباحثات كان لابد أن يحصل عاجلاً أم آجلاً، لتحقيق العدالة في توزيع الثروات، ونأمل أن تمضي الحكومة في هذا الاتجاه “.