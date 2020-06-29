نائب: البرلمان سيعقد الجلسات الضرورية فقط

استبعد عضو مجلس النواب عن الجماعة الاسلامية سليم همزة، أمس الأحد عقد جلسة برلمانية بطريقة “سلسة” أسوة بالجلسات السابقة، نتيجة الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا.

وقال همزة إن الكثير من الموظفين في البرلمان إضافة إلى عدد من النواب أصيبوا بفيروس كورونا، لذا قرر مجلس النواب تعليق عقد الجلسات، لحين التأكد من سلامة الموظفين والنواب.

وبشأن عقد الجلسة المقبلة للبرلمان، توقع همزة أن يتم عقد جلسة في شهر تموز المقبل.

ورجّح أن تعقد الجلسة المقبلة، في الحالات الضرورية فقط، للحفاظ على سلامة النواب والموظفين من وباء كورونا. وكانت آخر جلسة لمجلس النواب قد عقدت يوم الأربعاء، (24 حزيران 2020)، بحضور 168 نائبًا، حيث صوت المجلس على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

وكانت الجلسة، الأولى بعد الإعلان الرسمي عن وجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوف أعضاء في البرلمان العراقي.