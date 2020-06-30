الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لسيادة العراق واستقراره

جدد سفراء عددٍ من الدول الأوروبية في العراق، أمس الاثنين، دعمهم لسيادة العراق واستقراره، والالتزام بجهود محاربة الإرهاب، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية برهم صالح لعدد منهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه انه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات مع الدول الأوروبية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وحماية أمنه واستقراره، فضلًا عن استعراض آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة”.

وأكد صالح بحسب البيان “حرصه على تطوير علاقات الصداقة مع الاتحاد الأوروبي بما يسهم في تعزيز جهود ترسيخ السلام في المنطقة والعالم”، مشيدًا بـ”دور الاتحاد في الحرب ضد الإرهاب”.

وأضاف صالح في البيان أن “العراق ينظر باهتمام بالغ لتطوير التعاون والشراكة الاقتصادية مع الدول الأوروبية خدمةً للمصالح المشتركة”، مشددًا على “ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الأوضاع الاقتصادية”. إلى ذلك، جدد السفراء خلال البيان “دعمهم لسيادة العراق واستقراره، والالتزام بجهود محاربة الإرهاب، وتطوير التعاون لمواجهة وباء كورونا بما يضمن سلامة الشعوب”.