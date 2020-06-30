السلطات تتريث بالحظر الشامل مع تراجع الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 1749 إصابة و83 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة منخفضة نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية. ودفع تراجع الاصابات السلطات الى التريث بفرض حظر شامل للتجوال يستمر شهرًا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنه “تم تسجيل 1749 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد موزعة كالاتي: في بغداد / الرصافة 241، بغداد/الكرخ 184، مدينة الطب 2، النجف 87، السليمانية 95، أربيل 40، دهوك 4، كربلاء 84، كركوك 50، ديالى 57، واسط 56، بابل 82، البصرة 218، ميسان 124، الديوانية 138، ذي قار 200، الأنبار 5، نينوى 12، صلاح الدين 50، المثنى 20”. وأضاف أن “حالات الشفاء بلغت 1852 متوزعة في بغداد/الرصافة 292، بغداد/الكرخ 461، النجف 48، السليمانية 14، أربيل 27، كركوك 31، كربلاء 57، ديالى 66، واسط 240، البصرة 127، ميسان 114، بابل 30، ذي قار 163، الديوانية 16، الانبار 91، نينوى 21، صلاح الدين 33، المثنى 21″. وأشار البيان إلى أن عدد الوفيات بلغ 83 حالة. وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 47151 منها شفاء 22974، ووفاة 1839 شخصًا. وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، عدة قرارات:

1-الموافقة على تهيئة التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة، عبر المناقلات على وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019).

2-استيعاب ما تحتاجه وزارة الصحة من الملاكات الطبية، عن طريق التعيين او التعاقد، على أن تؤمّن رواتبهم أو اجورهم عن طريق المناقلة، استنادًا إلى أحكام المادة (25) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019).

3-أن تعد الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن منح المتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة (فايروس كورونا) راتبًا تقاعديًا مساويًا لآخر راتب ومخصصات يتقاضوها.

4-السماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن (فايروس كورونا)، وبما يضمن فحص أكبر عدد ممكن من المواطنين، وفق معايير مشددة تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين.

5-تأجيل استيفاء مبالغ بيع قناني (الأوكسجين) من وزارة الصحة لحين تحسن الوضع المالي للوزارة.

6-تتولى وزارتا الصحة والخارجية التنسيق مع المعنيين في الدول التي أعلنت احتمالية توصلها إلى علاج (فايروس كورونا)، وكذلك التفاوض من أجل حصول العراق على الأدوية والمستلزمات الطبية، وبما يضمن الحد من عدد الوفيات، وفق السياقات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

7-أن تقدّم الشركات العامة الرابحة، والتشكيلات التي تعمل بنظام التمويل الذاتي الدعم اللازم لوزارة الصحة في جهودها لمواجهة الجائحة، على أن تستخدم المبالغ التي ستقدم من الجهات المذكورة من قبل مديريات الصحة العامة العاملة في المحافظات لشراء الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية شراءً مباشرا.

8-تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، توافقًا مع زيادة ساعات النهار.

وكان من المقرر ان تصوت اللجنة على فرض حظر شامل للتجوال.

9-تتولى قيادات العمليات في بغداد والمحافظات كافة تطبيق إجراءات حظر التجوال تطبيقًا دقيقًا، ويتحمل أفراد القيادة أو الجهة المعنية المسؤولية القانونية عن أي خروقات.

10-الموافقة على دخول مادة (الأوكسجين) من المنافذ الحدودية كافة.

11-استثناء العاملين في الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها (اكاي) من إجراءات فرض حظر التجوال، لضمان استمرارية الإنتاج وتأمين حاجة البلد من مستحضرات المضادات الحياتية وتجاوز أزمة شحة الدواء.

12-وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام أمانة بغداد ومديرية الدفاع المدني العامة بحملات تعفير واسعة في بغداد تشمل المناطق التي شهدت تسجيل نسبة عالية من الإصابات”.