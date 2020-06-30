الصحة العراقية: 104 وفاة و 1958 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان ، إنه تم فحص (12425 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (544545).
وأضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 1958) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 307
بغداد / الكرخ 194
مدينة الطب 38
النجف 84
السليمانية 164
أربيل 85
دهوك 1
كربلاء 119
كركوك 53
ديالى 75
واسط 39
بابل 30
البصرة 248
ميسان 102
الديوانية 65
ذي قار 340
الأنبار 4
نينوى 9
صلاح الدين 14
المثنى 5
وأشارت إلى تماثل 1786 حالة للشفاء وتوزعت وكما يلي:
بغداد الرصافة 241
بغداد الكرخ 494
مدينة الطب 23
النجف 32
السليمانية 23
أربيل 63
دهوك 6
كركوك 25
كربلاء 42
ديالى 12
واسط 17
البصرة 145
ميسان 138
بابل 90
ذي قار 382
الديوانية 21
الأنبار 22
صلاح الدين 10
وأكد البيان، تسجيل 104 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وتوزعت كما يلي :
بغداد الرصافة 27
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 3
النجف 1
السليمانية 13
اربيل 1
كربلاء 3
كركوك 6
ديالى 4
واسط 2
البصرة 5
ميسان 11
بابل 5
الديوانية 6
ذي قار 7
المثنى 5
صلاح الدين 1
وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 49109 ، ومجموع حالات الشفاء 24760، والراقدين الكلي 22406، والراقدين في العناية المركزة 293، ومجموع الوفيات 1943.