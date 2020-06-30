الصحة العراقية: 104 وفاة و 1958 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 104 وفاة و1958 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 104 وفاة و1958 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه تم فحص (12425 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (544545).

وأضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 1958) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 307

بغداد / الكرخ 194

مدينة الطب 38

النجف 84

السليمانية 164

أربيل 85

دهوك 1

كربلاء 119

كركوك 53

ديالى 75

واسط 39

بابل 30

البصرة 248

ميسان 102

الديوانية 65

ذي قار 340

الأنبار 4

نينوى 9

صلاح الدين 14

المثنى 5

وأشارت إلى تماثل 1786 حالة للشفاء وتوزعت وكما يلي:

بغداد الرصافة 241

بغداد الكرخ 494

مدينة الطب 23

النجف 32

السليمانية 23

أربيل 63

دهوك 6

كركوك 25

كربلاء 42

ديالى 12

واسط 17

البصرة 145

ميسان 138

بابل 90

ذي قار 382

الديوانية 21

الأنبار 22

صلاح الدين 10

وأكد البيان، تسجيل 104 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وتوزعت كما يلي :

بغداد الرصافة 27

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 3

النجف 1

السليمانية 13

اربيل 1

كربلاء 3

كركوك 6

ديالى 4

واسط 2

البصرة 5

ميسان 11

بابل 5

الديوانية 6

ذي قار 7

المثنى 5

صلاح الدين 1

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 49109 ، ومجموع حالات الشفاء 24760، والراقدين الكلي 22406، والراقدين في العناية المركزة 293، ومجموع الوفيات 1943.