صادرات النفط تنخفض بنسبة 9%

أظهرت بيانات تحميل ومصادر في القطاع أن صادرات العراق من النفط انخفضت نحو تسعة بالمئة، أي ما يعادل 310 آلاف برميل يوميا، في حزيران، ما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك أوفى بنسبة 60 بالمئة من تعهداته في اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك.

وخلصت بترو-لوجستكس لتتبع الناقلات ورفينيتيف أيكون ومصادر في القطاع إلى أن صادرات جنوبي العراق في أول 28 يوم من حزيران بلغت في المتوسط 2.9 مليون برميل يوميا. يقل ذلك بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن أرقام صادرات الجنوب الرسمية في أيار الماضي. وقال دانييل جيربر رئيس بترو-لوجستكس التنفيذي في حديث لـرويترز ان “هذا أدنى مستوى لصادرات البصرة في خمس سنوات… لكن العراق لا يزال بحاجة لخفض 300 ألف برميل يوميا أخرى لتحقيق الالتزام الكامل”.