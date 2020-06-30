قائمقام شيخان: ميليشيات الحشد تهرّب المواطنين من الموصل إلى دهوك

أكد قائمقام قضاء شيخان في محافظة دهوك، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحشد الشعبي تعمل منذ مدة على نقل مجموعات من أهالي الموصل والمحافظات العراقية الأخرى إلى قضاء شيخان بطرق غير شرعية.

أكد قائمقام قضاء شيخان في محافظة دهوك، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحشد الشعبي تعمل منذ مدة على نقل مجموعات من أهالي الموصل والمحافظات العراقية الأخرى إلى قضاء شيخان بطرق غير شرعية.

وقال سردار يحيى : «منذ بداية ظهور وباء كورونا وإصدار وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان قرار إغلاق حدود محافظات الإقليم مع المحافظات العراقية الأخرى، خاصة بين دهوك والموصل، ظهرت مساعي لنقل الناس بطرق غير شرعية من الموصل إلى أراضي إقليم كوردستان، وخاصة محافظة دهوك، ولحسن الحظ أن القوات الأمنية الكوردية لعبت دوراً كبيراً في مواجهة هذه المحاولات واعتقلت العديد من الأشخاص».

وأضاف قائمقام قضاء شيخان «مع الأسف القوات العراقية لم تحرك ساكناً من أجل مواجهة هذه الظاهرة، وتعمل ميليشيات الحشد الشعبي على نقل المواطنين بطرق غير شرعية من الموصل إلى قضاء شيخان ودهوك، وحتى الآن تمكنت القوات الأمنية في قضاء شيخان من القبض على 40 شخص ممن دخلوا القضاء بطرق غير شرعية، وتم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي، وبعد انتهاء مدة الحجر سيتم عرضهم على القضاء لينالوا العقاب اللازم».

وبين يحيى، أنه «حتى الآن سجلت 6 إصابات بفيروس كورونا في قضاء شيخان، 2 منهم من أهالي الموصل و4 من أهالي القضاء، وأوضاعهم مستقرة ويتلقون العلاج في المشفى الخاص بمصابي كورونا في دهوك»، وختم بالقول: «سنواصل القيام بواجبنا ونمنع أي شخص كان من الدخول إلى محافظة دهوك بطرق غير شرعية».