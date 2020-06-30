لماذا ثورة العشرين ؟!؟!؟!؟

تحل علينا في الثلاثين من هذا الشهر الذكرى المئوية لثورة العشرين.

كما إن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر كذلك هو التجهيل في الصغر كالنقش في الحجر و هذا ما تم غسل عقولنا الفتيه به من تزويرٍ للتاريخ و لويٍ لعنق حقائقه.

الأحتلال العثماني للعراق:

المفكر العربي الكبير أدونيس يصف العثمانيين بأنهم “لا شيء” و أنا أخالفه الرأي تماماً، يا ليتهم كانوا لا شيء و لكنهم كانوا كأبناء عمومتهم المغول و التتار القادمين من أواسط آسيا تسونامي مدمراً و أعصاراً أقتلع من الجذور كل ما له علاقه بالحضاره في الأمم التي شاء حظها العاثر البائس التعس أن يمروا عليها مروراً فكيف و العراق تسلطوا عليه أربعة قرون ونصف يا ليت الزمن توقف فيها فقط و لكنهم أعادونا قروناً إلى الوراء تجهيلاً و تخلفاً و فقراً و بؤساً.

العثمانيون و الشيعه:

كان العثمانيون ينظرون إلى العرب جميع العرب على إنهم ليسوا سوى كلاب سائبه و إلى الشيعه منهم خصوصاً على إنهم كلاب سائبه جربانه و كانوا يكنون عداءً شديداً للشيعه الجعفريه و يتصرفون معهم بطشاً و ظلماً و جوراً من وحي هذه الكراهية الشديده المتأصله و ذلك لأن المذهب الجعفري ينزع عن العثمانيين مشروعيتهم في السلطه حيث يحصر إمامة المسلمين الدينيه و الدنيويه في آل البيت و لهذا أختاروا المذهب الحنفي مذهباً رسمياً للسلطنه حيث يبيح ابو حنيفة النعمان الإمامه للأفضل من المسلمين كافةً مما يعطيهم المشروعية في السلطه.

درس الكنيسة الكاثوليكية:

لقد أستفادت المرجعية الشيعيه كما باقي المرجعيات الدينيه من درس الكنيسة الكاثوليكية. عندما كان الأوروبيون غارقين في عصور الظلمات و الخرافات و الخزعبلات كان البابا ملك ملوك أوربا و كانت الكنيسة الكاثوليكية أغنى من جميع الدول الأوربية حيث كانت تمتلك أقطاعيات على امتداد القارة الأوروبية و كان البابا بالثروة التي تحت يده يستطيع أن يجيش اقوى الجيوش من المرتزقة. ما أن خرج الأوروبيون من عصر الظلمات إلى عصر النور و المعرفه خسرت الكنيسة و البابا كل شيء تقريباً المال و الأقطاعيات و المكانة المعنويه و أصبح البابا و كنيسته مثار تهكم و أستهزاء و سخريه عند الغالبية العظمى من الشعوب الأوروبية.

إذن لماذا الثوره على البريطانيين ؟؟؟؟؟

البريطانيون ليسوا أفضل من العثمانيين و لكنهم حتماً و وفقاً لحقائق التاريخ القريب التي مازالت حيه طريه فإنهم أقل سوءً بما لا يقاس و الفرق بينهم و العثمانيين في درجة السوء فرق السماء عن الأرض و هم يعتبرون من الأولياء الصالحين إذا ما قورنوا بالهمج الأتراك العثمانيين المتوحشين الكارهين كره العمى لكل ما هو عربي و للعرب الشيعة منهم خصوصاً.

بعد كل هذه الحقائق التاريخيه المأساويه الموثقه، إذن لماذا قادت المرجعية الشيعيه ثورة الشيعه على مخلصيهم و منقذيهم البريطانيين من أسوء أشكال العبودية و الذل و التسلط الجائر التي عانوا منها قروناً على يد العثمانيين.

لقد أستشعرت المرجعية الشيعيه العليا خطراً عظيماً داهماً على مصالحها الدنيويه عندما بدأ البريطانيون بفتح المدارس في عموم العراق مما سيؤدي إلى خروج الشيعه من مستنقع الجهل و الخرافات و الخزعبلات و عصر الظلمات إلى نور العلم و المعرفة و في هذا مقتل المرجعية و خسارتها لأمتيازاتها الدنيويه من مالٍ و مكانةٍ أجتماعيةٍ و وجاهةٍ لهذا و حفاظاً على مصالحهم قاد رجال الدين الشيعه جموع الشيعه الجهله المغفلين في أعمال تمرد مسلح أنتهت مع الأسف بأستشهاد الكثير من فقراء الشيعه و مساكينهم.

فتوى تحريم التعليم و المدارس على أبناء الشيعه:

بعد أن فشلت أعمال التمرد المسلح الذي قادته المرجعية الشيعيه في منع البريطانيين من فتح المدارس لجأت المرجعية إلى سلاحها المدمر الفتاك سلاح الفتوى المحاط بهالة القداسة فأصدرت فتوى حرمت بموجبها التعليم و المدارس على أبناء الشيعه ليبقى الشيعه غارقين في مستنقع الفقر و الجهل و التخلف لتبقى المرجعية تتمتع و تستمتع بثلاثيتها الأثيره إلى نفسها ثلاثية المال و الجاه و السلطه.

حقيقة التناسب العكسي:

نظرةٌ عجلى على خارطة العالم تبين و بوضوح علاقة التناسب العكسي بين مكانة رجال الدين في أي أمه من الأمم و مكانتها في سُلَم الحضاره البشريه فكلما عَلَت مكانتهم أنحطت مكانتها و العكس صحيح.

صدق عظيمنا أبن رشد عندما وضع يده على العله في قوله (( إن التجارة بالأديان هي التجارة الرائجه في المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل )).

عامر الجبوري.