محافظ دهوك الجديد يؤدي اليمين ويتسنم مهام منصبه

في مراسم جرت اليوم الاثنين، أدى محافظ دهوك الجديد د. علي تتر، اليمين القانونية أمام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وفي كلمة له خلال المراسم، هنأ رئيس الإقليم محافظ دهوك الجديد على تسنمه مهام منصبه وتمنى له النجاح في عمله ومهمته الجديدة، كما تطرق إلى أعماله وخدماته الناجحة في السابق، آملاً أن يتمكن من تقديم المزيد من الخدمات لمحافظة دهوك.

كما عبر نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لمحافظ دهوك السابق فرهاد أتروشي، الذي تولى مهامه في فترة صعبة وفي زمن الأزمات، وقدم رغم ذلك خدمات مشهودة لمحافظة دهوك آملاً له النجاح والتوفيق في أية مهمة جديدة تسند إليه.

وخلال المراسم التي حضرها وزير الداخلية ريبر أحمد، أكد محافظ دهوك الجديد أنه سيسخر كل إمكاناته لخدمة محافظة دهوك وسيكرس كل جهوده لأداء واجباته ومهامه بأفضل صورة.