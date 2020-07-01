النجباء: الحوار مع أمريكا “مسرحية” لشرعنة وجود القوات الامريكية في العراق

اعتبر معاون الأمين العام والمتحدث الرسمي لحركة النجباء نصر الشمري، الأربعاء، الحوار الأمريكي العراقي مجرد “مسرحية” لشرعنة وجود القوات الأمريكية في العراق.

وقال الشمري، في بيان إن “الحوار هو عبارة عن مسرحية لشرعنة وجود القوات الامريكية المحتلة ومحاولة للالتفاف على قرار مجلس النواب العراقي القاضي باخراج جميع القوات الاجنبية من الاراضي العراقية وانهاء تخويل التحالف الدولي المزعوم لمواجهة داعش”.

وأضاف، أن “الترويج الاعلامي الرخيص والاصوات المدفوعة الثمن من قبل امريكا لن تشكل ابدا رأي الشارع العراقي”، مشيرا الى أنه “من المفارقات الكبرى حيث يتحجج البعض بحاجة العراق لحماية القوات الامريكية المحتلة في نفس الوقت الذي تطالب هذه القوات المحتلة بان تقوم القوات العراقية بحمايتها من ضربات المقاومة، فكيف لمن يعجز عن حماية نفسه ان يحمي غيره؟!.”

وذكر :”نحن اليوم امام هذا الاستهداف لكتائب حزب الله نشعر اننا جميعا جنود في هذا الفصيل المقاوم المجاهد المضحي وسنكون معهم في كل موقع حتى يتحقق الجلاء الكامل لقوات الاحتلال الأمريكي”.