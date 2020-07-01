بارزاني: الإقليم سيواصل المباحثات مع بغداد

أكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، أمس الثلاثاء، أن الإقليم سيواصل المباحثات مع بغداد للتوصل لاتفاق يضمن مستحقاته الدستورية، قائلًا إن إقليم كردستان “لن يتنازل عن حقوقه المشروعة”.

وقال مكتب بارزاني في بيان إن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اجتمع بوفد المباحثات مع الحكومة الاتحادية، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)”. وأضاف البيان، أن “نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، سلط في مستهل الاجتماع، الضوء على الزيارة التي أجراها وفد إقليم كردستان إلى بغداد الأسبوع الماضي، ونتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية والمقترحات المطروحة في سبيل حسم المشاكل العالقة بين الجانبين”. ونقل البيان عن بارزاني قوله إن “إقليم كردستان سيواصل مباحثاته مع بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقه ومستحقاته الدستورية”، مشيرًا إلى أن “إقليم كردستان مصمم في الدفاع عن حقوقه المشروعة في إطار الدستور العراقي، ولن يتنازل عنها على الإطلاق”.