Posted on by

برلمان كوردستان يرسل 3 لجان للتحقيق في الهجمات التركية والإيرانية داخل حدود الإقليم

بالصدد، قال نزار ملا غفار، عضو لجنة الداخلية في برلمان كوردستان لـ (باسنيوز): «بناء على قرار هيئة رئاسة البرلمان، اجتمعت اليوم لجان الداخلية والبيشمركة والعلاقات الخارجية، لمناقشة أوضاع مناطق إقليم كوردستان الحدودية».

وأوضح أنه تم تشكيل 3 لجان وتحديد أسماء المشاركين فيها، وستقوم هذه اللجان بزيارات ميدانية إلى المناطق الحدودية بين تركيا وإقليم كوردستان للتحقيق في هجمات الجيش التركي، وكذلك القصف المدفعي الذي تشنه إيران على المناطق الحدودية في الإقليم، وإعداد تقرير بالصدد لتقديمه إلى هيئة رئاسة البرلمان.

وبين أنه بعد إعداد التقرير وتقديمه لهيئة رئاسة البرلمان، سيعقد برلمان كوردستان اجتماعاً لبحث أوضاع مناطق الإقليم الحدودية، ويتخذ قراره بصدد الهجمات التركية والقصف المدفعي الإيراني.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close