حكم المصارعة عمر عبد الرزاق ضحية جديدة لكورونا

توفي أمس الثلاثاء الحكم الدولي بالمصارعة عمر عبد الرزاق متأثرًا بمضاعفات الإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد اسبوع واحد من دخوله الحجر الصحي بمستشفى النعمان العام في مدينة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد.

وأصبح المرحوم عمر عبد الرزاق رابع شخصية رياضية عراقية ينتقل الى جوار ربه خلال شهر حزيران الجاري على إثر الاصابة بوباء الكورونا بعد فالح عودة معاون مدير دائرة المتابعة والتنسيق في وزارة الشباب والرياضة ومدرب منتخب الناشئين السابق لكرة القدم علي هادي وساحر الكرة العراقية أحمد راضي، اضافة الى الصحفي الرياضي علي عامر البياتي. وينتمي عمر عبد الرزاق المعروف باسم (عمر رزوقي) الى عائلة رياضية متخصّصة في لعبة المصارعة حيث كان والده الراحل عبد الرزاق محمد صالح الأعظمي بطل العراق والعرب وولّدت وفاته صدمة جديدة لدى الشارع الرياضي في العراق. وقام عديد الشخصيات الحكومية العليا وزملاء واصدقاء عمر في لعبة المصارعة فضلًا عن الصحفيين والإعلاميين العاملين في القنوات الفضائية المحلية بنعيه من خلال عبارات الحزن والأسى في حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.