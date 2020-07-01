فؤاد حسين: استمرار الأوضاع الحالية في سوريا يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني العراقي

عد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2020) استمرار الأوضاع الحاليّة في سوريا يُشكّل “تهديداً خطيراً” للأمن الوطني العراقي.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان إن وزير الخارجيّة فؤاد حسين شارك في مُؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة؛ وذلك عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس.

وأكد حسين في كلمة له على أن العراق يدعم “الحفاظ على وحدة سوريا، وسيادتها، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وعدم التدخّل في شُؤُونها الداخليّة، ويدعم عودتها إلى المنظومة العربيّة”.

وأوضح أن “الحلّ السياسيّ هو الضمان الوحيد لإيقاف مُعاناة الشعب السوري”، مشيراً إلى “ضرورة مُحارَبة التنظيمات الإرهابيّة كافة من دون التمييز بين تنظيم إرهابيّ وآخر، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابيّ، وفكره المُتطرّف”.

ولفت إلى أن “العقوبات والإجراءات المفروضة على سوريا أثّرت بشكل كبير في الشعب السوريّ، وفي أوضاع الإغاثة، والتعليم، والاقتصاد، والصحّة بشكل خاصّ في ظلّ جائحة كورونا”، منوهاً إلى “أهمّية استمرار دعم المُجتمَع الدوليّ للدول التي تستضيف اللاجئين السوريّين، ولاسيّما العراق إذ يستضيف (260) ألف لاجئ خُصُوصاً في الظرف الحالي”.

وحذّر حسين من أنّ “استمرار الأوضاع الحاليّة في سوريا يُشكّل تهديداً خطيراً للأمن الوطنيّ العراقيّ، ويتسبّب بعُبُور عشرات الآلاف من الإرهابيّين والمقاتلين الأجانب صوب الأراضي العراقيّة”، مؤكداً على أهميّة أن يخرج مُؤتمر بروكسل بنتائج إيجابيّة تُساهِم في إحلال الأمن والسلام في سوريا والمنطقة.

وتسبب تردي الأوضاع الأمنية في سوريا منذ عام 2011، بمقتل وإصابة عشرات الآلاف، فضلاً عن إلحاق الدمار بالبنى التحتية، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة وانهيار كبير في اقتصاد البلاد.