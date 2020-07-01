مصر تؤكد دعمها للعراق وتجهيزه بالمعدات الطبية لمواجهة كورونا

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

التقى سعادة سفير جمهورية العراق في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف الدليمي، دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

ونقل السفير الدليمي في بداية اللقاء للدكتور مدبولي، تحيّات وتقدير دولة رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين، مع تمنياتهما للشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار، ورغبة العراق في تطوير العلاقات الثنائية بشكل أكبر ما بين البلدين.

هذا ورحَّب دولة رئيس الوزراء مدبولي ، السفير الدليمي، مُشيداً بعمق علاقات التعاون التاريخية بين البلدين الشقيقين اللذين يُعدان من الدعائم الأساسية للوطن العربي بحكم القدرات البشرية واللوجستية المتوفرة بهما، مشدداً وفي ظل الظروف الصحية الراهنة، على دعم مصر للعراق واستعدادها الفوري لتجهيزه بالمعدات الطبية والمستلزمات التي ستساعده في مواجهة فيروس كورونا، موجهاً من جانب آخر بالتخفيف عن كاهل المصابين بالفيروس من أبناء الجالية العراقية المقيمة في مصر ، من خلال تخفيض رسوم العلاج المستوفاة منهم .

من جانب آخر أكد مدبولي حرص مصر للمشاركة في جهود الأعمار من خلال تشجيع القطاع الخاص المصري للمشاركة بفعالية باستثماراته، وتقديم الخبرة الفنية لتنمية وأعمار المحافظات العراقية المتضررة من تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً على موقف مصر الثابت بشأن وحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية، مرحباً بتوجه القيادة العراقية الجديدة لتطوير علاقاتها مع محيطها العربي، من أجل عراق عربي قوي موّحد.

ومن جانبه أكد سعادة السفير الدليمي، حرص العراق على تعزيز مختلف مناحي العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، خاصة الاقتصادية من خلال تفعيل أُطر التعاون القائمة والتوسع فيها، مُعرباً عن تطلع العراق الى تعزيز تواجد الشركات المصرية المساهمة في عمليات إعادة الإعمار.

وبحث الجانبان بعدها، آلية الإعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والمُقرر عقدها قريباً جداً في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين.