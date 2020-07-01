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وزير العمل يدعو للاسراع بحسم طلبات الاعتراض لمستحقي اعانة الحماية الاجتماعية

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، الى الاسراع بحسم طلبات الاعتراض لمستحقي اعانة الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان لوزارة العمل ان “الركابي التقى، اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان”.

واكد الركابي بحسب البيان، على “ضرورة الاسراع في حسم طلبات الاعتراض والتظلم لمستحقي اعانة الحماية الاجتماعية”.

واوضح وزير العمل، انه “تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثانية في بغداد للتسريع بإنجاز اعتراضات المواطنين وعدم تأخيرها”.

ولفت الى “وضع إجراءات للتعجيل بإنجاز طلبات المعترضين لتجنب الزحامات وللسرعة في حسم طلبات الشمول المتأخرة”.

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