أربيل تبلغ بغداد الموافقة على تسليم النفط مقابل قضيتين

أعلنت حكومة إقليم كردستان، أمس الاربعاء، أنها أبلغت الحكومة الاتحادية استعدادها لتسليم إيرادات بيع النفط بشرط الاتفاق أولًا على قضيتين.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي ب‍أربيل، إن “حكومة الإقليم أبلغت بغداد استعدادها لتسليم إيرادات بيع النفط بعد الاتفاق أولًا على مستحقات الشركات المستثمرة لحقول النفط وكذلك نفقات التصدير”.وأضاف عادل أن “وفد حكومة الإقليم سيعود قريبًا إلى بغداد لاستئناف المباحثات بشأن الخلافات العالقة”.

وتابع أن “حكومة إقليم كردستان تعمل على توحيد مديريات التقاعد في الإقليم”، موضحًا أن “الهيئات واللجان المختصة تعمل على تنفيذ الاصلاحات في الإقليم”.

واكد عادل أن “حكومة الإقليم مستمرة بعملية الإصلاح، وتعمل على خفض رواتب الدرجات العليا والخاصة، كواحدة من إجراءات الإصلاح”.

وأثنى عادل على “جهود الكوادر الصحية ومنتسبي وزارة الداخلية في إنجاح إجراءات الوقاية من فيروس كورونا”، مشيدًا “بتحمل شعب إقليم كردستان قرار حظر التجوال والتزامه بالتعليمات الخاصة للوقاية من الوباء”.

وكان رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، قد أكد الثلاثاء، أن الإقليم سيواصل المباحثات مع بغداد للتوصل لاتفاق يضمن مستحقاته الدستورية، قائلًا إن إقليم كردستان “لن يتنازل عن حقوقه المشروعة”.

وقال مكتب بارزاني في بيان إن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اجتمع بوفد المباحثات مع الحكومة الاتحادية، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)”.

وأضاف البيان، أن “نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، سلط في مستهل الاجتماع، الضوء على الزيارة التي أجراها وفد إقليم كردستان إلى بغداد الأسبوع الماضي، ونتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية والمقترحات المطروحة في سبيل حسم المشاكل العالقة بين الجانبين”.

ونقل البيان عن بارزاني قوله إن “إقليم كردستان سيواصل مباحثاته مع بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقه ومستحقاته الدستورية”، مشيرًا إلى أن “إقليم كردستان مصمم في الدفاع عن حقوقه المشروعة في إطار الدستور العراقي، ولن يتنازل عنها على الإطلاق”.