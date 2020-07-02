المتحدث باسم الحكومة يوضح بشأن عملية الدورة: المتهم الأبرز مازال معتقلاً (فيديو)

اعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء احمد ملا طلال، الثلاثاء، عن قرب البدء بإجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية، فيما أكد الإفراج عن 13 شخصاً ممن القي القبض عليهم في عملية الدورة مؤكداً أن الشخص المطلوب ما زال في عهدة القضاء.

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي (30 حزيران 2020)، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه الصناعة بالعمل المستمر وبالطاقة القصوى لإنتاج الأوكسجين كما وجّه الصناعة بالعمل المستمر وبالطاقة القصوى لإنتاج الأوكسجين”.

واضاف ملا طلال ان “الدول الصديقة والجارة ما زالت مستمرة بتقديم المساعدات للعراق”، مبيناً ان “الأموال المخصصة من موازنة الطوارئ تصرف حصرا لمواجهة كورونا”.

واشار الى ان “رئيس الوزراء يجري اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ”، مؤكداً ان “قريبا ستكون هناك إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية، فغالبية إيرادات المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين”.

وبين ان “وزير التربية سلم الكاظمي نموذجا عن متعددي الرواتب يتقاضون ثلاثة وأربعة رواتب”.

وكشف ملا طلال ان “الأسبوع الماضي وردت معلومات استخباراتية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية”، موضحاً انه “تم الإفراج عن 13 شخصاً فقط من الذين القي القبض عليهم في عملية الدورة والمطلوب ما زال في عهدة القضاء، فالمطلوب سلم للقضاء والقضاء هو من سيتخذ الإجراءات المناسبة بحقه”.

واوضح ان “مسؤولية الحكومة فرض هيبة الدولة، وليس لرئيس الوزراء أي تدخل بالأوامر القضائية”.