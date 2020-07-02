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الهجرة توزع اكثر من عشرة الاف حصة اغاثية بين النازحين في اربع محافظات

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (10,072) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة داخل المخيمات وخارجها في محافظات ( الانبار , ديالى , العاصمة بغداد و صلاح الدين ) ، وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و صحية وكسوة ملابس ) .

و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع ( 5,970) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة الساكنة في مخيمات عامرية الفلوجة و بزيبز و المدينة السياحية ، فيما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى (2,876) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في مخيمي الوند الاول و الثاني و بعض مناطق قضاء خانقين “.

و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في العاصمة بغداد بجانب الرصافة وزع (986) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في مجمع السيدة مريم العذراء (ع) و بعض المناطق التي يسكنها النازحين ، كما و وزع كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين (240) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في مخيم الكرمة “.

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