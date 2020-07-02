بتوجيه من الكاظمي.. عملية في شمال بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة شمال بغداد، مبينة ان ذلك جاء بتوجيه من رئيس الزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت الخلية في بيان انه “بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد فجر اليوم الخميس، بتنفيذ عملية امنية عسكرية واسعة شمالي بغداد”.

واضافت ان “العملية اشتركت فيها قطعات قيادة عمليات بغداد وقطعات ( لواء القوات الخاصة / رئاسة اركان الجيش ولواء المشاة الآلي السابع والثلاثون ولواء من الرد السريع ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية ولواء من الحشد الشعبي ) وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش”.

واشارت الى ان “هذه العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الأرهابية، وتفتيش هذه المناطق بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين فيها”.