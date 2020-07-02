قصف تركي على مواقع النظام والوحدات الكوردية في ريف تل أبيض‎

جددت المدفعية التركية ، اليوم الخميس ، قصفها لنقاط قوات النظام والوحدات الكوردية في ريف كرى سبي (تل أبيض)، بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ما أسفر عن إصابة جندي سوري بجروح .

جددت المدفعية التركية ، اليوم الخميس ، قصفها لنقاط قوات النظام والوحدات الكوردية في ريف كرى سبي (تل أبيض)، بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ما أسفر عن إصابة جندي سوري بجروح .

وقال مصدر كوردي مطلع من المنطقة إن “الجيش التركي استهدف بالمدفعية الثقيلة نقطة تابعة لقوات النظام في قرية عفدوكو غربي كرى سبي ، ما أسفر عن إصابة جندي سوري بجروح بليغة “.

وبالتزامن مع ذلك، استهدفت المدفعية التركية مواقع الوحدات الكوردية في ريف كرى سبي الجنوبي ، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية .

بدورها، ردت قوات النظام والوحدات الكوردية على مصادر النيران، واستهدفت بالأسلحة الثقيلة مواقع الجيش التركي وميليشياته في ريف كرى سبي، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وتشهد مناطق التماس في غربي كوردستان اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين الجيش التركي وميليشياته من جهة والوحدات الكوردية والنظام من جهة أخرى بين الحين والآخر.