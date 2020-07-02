مستشار جديد وممثل داخل البرلمان في حكومة الكاظمي

عيّن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مستشارا جديدا لشؤون المحافظات وممثلا لحكومته في البرلمان.

وقال وزير الدولة السابق لشؤون مجلس النواب طورهان المفتي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، “إعتباراً من يوم الاحد القادم سنكون مثبتين على مكتب ممثل الحكومة في مجلس النواب والتي كانت سابقا وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب”.

وأضاف المفتي، أن “ملف المحافظات سيكون لدى الزميل د.كاظم السهلاني”.

وفي السياق أظهرت وثيقة رسمية وموقعة من مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي، “تكليف كاظم السهلاني بالاشراف على سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ومستشارا للكاظمي لشؤون المحافظات”.