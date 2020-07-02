وزير الصحة : الإصابات والوفيات لم تتناقص .. السبب قلة الفحوصات

أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس «كورونا» تزايدت بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن تناقص تلك الأعداد خلال الأيام القليلة الماضية سببها هو قلة عدد الفحوصات التي تم إجراؤها.

أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس «كورونا» تزايدت بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن تناقص تلك الأعداد خلال الأيام القليلة الماضية سببها هو قلة عدد الفحوصات التي تم إجراؤها.

وقال الدكتور سامان برزنجي : «إن قرار حظر التجوال الحالي يعود علينا بالنفع، لكن فائدته ستظهر فيما بعد، أي بعد انتهاء الحظر، إلا أن تقليل التجمعات سيكون ذا فائدة أكبر في منع انتشار الفيروس».

وأضاف «حالياً نجري قرابة ألفي فحص كورونا يومياً، لكن هذا العدد يختلف يوماً عن يوم حسب المناطق والملامسين».

وبصدد تناقص أعداد فحوصات «كورونا» في محافظة السليمانية، قال وزير الصحة: «لمدة يومين، تم تعقيم مراكز الفحص، إلى جانب صيانة وتحديث الأجهزة، لذا تناقصت أعداد الفحوصات، وإلا لما كان هناك أي تناقص، وليس هناك نقص في الكيتات».

وأكد أنه لم يحصل أي تناقص في أعداد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس، وقال: «لقد زادت أعداد الإصابات والوفيات، وما التناقص الذي ظهر خلال الأيام القليلة الماضية إلا بسبب تناقص أعداد الفحوصات».

وشدد برزنجي، أن حكومة الإقليم تدعم القطاع الصحي بكل إمكاناتها، وقال: «الحكومة تخصص بشكل مستمر الموازنة اللازمة، وكذلك رئيس الوزراء يدعمنا بشكل كبير، ويومياً نقوم بتأمين كافة مستلزمات المشافي عبر مديريات الصحة».

ولفت وزير الصحة إلى أن المنظمات الدولية قدمت مساعدات للقطاع الصحي، لكن هذه المساعدات كانت قليلة، وغير كافية لتغطية المصاريف التي تتكفل بها الحكومة.