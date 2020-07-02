10 وفيات و254 إصابة بـ «كورونا» في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، تسجيل 10 وفيات و254 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ، إن (16759) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (1304) شخصاً في (20) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (2274) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، 73 منها في محافظة أربيل، 86 في محافظة السليمانية، 68 في إدارة گرميان، 23 في إدارة راپرين، و4 في محافظة دهوك.

وأكدت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، حالتين في محافظة أربيل، 5 حالات في محافظة السليمانية، وحالتين في إدارة گرميان، وحالة واحدة في إدارة راپرين.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (6657) مصاباً، توفي منهم (223) شخصاً، فيما تماثل (2164) مصاباً للشفاء التام، وبقي (4270) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.