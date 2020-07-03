إطلاق رواتب الموظفين

أفاد عدد من الموظفين الموطنة رواتبهم، الجمعة، بأنه تم دفع راتب شهر حزيران الماضي بعد تأخر لايام عدة عبر بطاقاتهم الذكية، فيما أشار مصدر الى أن الرواتب ستُدفع لوزارة بعد اخرى.

وقال موظفون إن “المصارف الحكومية اطلقت رواتب شهر حزيران المتأخرة منذ أيام”، مشيرين الى أن “رسالة وصلتهم تبين دفع رواتبهم عبر بطاقاتهم الذكية”.

وأشار مصدر رفض الكشف عن اسمه الى، أن “المصارف الحكومية بدأت بـ “اطلاق رواتب الموظفين”، لافتا الى أن “اطلاق الرواتب سيتم لوزارة بعد اخرى”.

وأوضح، أن “وزارة الدفاع (المقر والمديريات) وايضا عدد من شركات وزارتي الصناعة والنفط تم دفع رواتبهم حتى الآن”.