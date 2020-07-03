الصحة العالمية ترسل دفعة مساعدات جديدة إلى إقليم كوردستان

وقال الدكتور سامان برزنجي، إنه أجرى اليوم مباحثات عبر الفيديو مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية، حول أوضاع جائحة «كورونا» في إقليم كوردستان.
وأوضح وزير الصحة، أن منظمة الصحة العالمية سترسل الأسبوع المقبل دفعة مساعدات جديدة إلى إقليم كوردستان.
وقال الدكتور سامان برزنجي، إنه أجرى اليوم مباحثات عبر الفيديو مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية، حول أوضاع جائحة «كورونا» في إقليم كوردستان.
وأوضح وزير الصحة، أن منظمة الصحة العالمية سترسل الأسبوع المقبل دفعة مساعدات جديدة إلى إقليم كوردستان.
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