د.علاوي يرسل للحريري : نحمد الله على سلامتكم

وندين بشدة كل ما يمس امن وسلامة لبنان وشعبها الشقيق

بعث زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي رسالةً الى دولة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق الاخ سعد الحريري بعد الانباء التي تواردت عن حصول انفجار بالقرب من موكبه اثناء تفقد بعض المناطق اللبنانية، اذ حمد الله على سلامته، واعرب عن تضامنه مع لبنان شعباً وقيادةً، وثقته بتحقق الاستقرار والامن فيه.

كما اكد الدكتور علاوي ادانته الشديدة لكل ما يمس امن وسلامة لبنان وشعبها، مشددا على ضرورة تضافر كل الجهود من اجل تعزيز الامن والسلم الاجتماعي.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

1 تموز 2020