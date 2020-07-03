صحيفة سعودية تسيء الى المرجع الأعلى “السيستاني” بكاريكاتير “مشين”

صوت العراق – فراس الكرباسي:

أنتقد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة (٣، تموز)، ما أقدمت عليه صحيفة الشرق الأوسط السعودية من إساءة الى المرجع الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني بكاركاتير “مشين”، عادين تلك الاساءة مخالفة لحرية النشر وتجاوز على الرموز الدينية وسيادة العراق.

وطالب الناشطون بموقف صريح من الجهات العليا في العراق لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة لكل من يحاول الإساءة الى مقام المرجعية الدينية.

وأكد الناشطون بانه هناك من يقول ان الكاريكتير يمثل السيد الخميني، فكان جوابهم بانه حتى وان كان كذلك فهو عالم متوفي وأحد مراجع الشيعة الكبار ولا يجوز التجاوز عليه وان كانوا يستبعدون ذلك، مشددين على ان الكاريكتير انما هو تجاوز على العراق وسيادته وعلى مرجعيته وعلى العمامة الشيعية التي هي دوماً رمزاً للمحبة والسلام والتعايش السلمي.

وحدد الناشطون الجهات المطالبة بموقف فوري وصريح من رئيسي الجمهورية والوزراء العراقي ووزيري الخارجية والثقافة هيئة الاعلام والاتصالات وجامعة الدول العربية واتحاد الصحفين العرب ونقابة الصحفيين العراقيين وديواني الوقف الشيعي والسني في العراق وإتحادي الاذاعات التلفزيونية العراقية والاسلامية.

ونشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عددها (١٥١٩٣) الصادر بتاريخ اليوم (الجمعة ٣-٧-٢٠٢٠) في اعلى الصفحة (١٣) كاريكتير يسيء للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني بكاركاتير “مشين” وتم نشره على مواقعها كافة./انتهى.