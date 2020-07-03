طيران التحالف يقصف أوكار داعش في مخمور

قصفت طائرات التحالف الدولي، اليوم الخميس، أوكار ومخابئ تنظيم داعش في قضاء مخمور (جنوب شرق الموصل).

قصفت طائرات التحالف الدولي، اليوم الخميس، أوكار ومخابئ تنظيم داعش في قضاء مخمور (جنوب شرق الموصل).

بالصدد، أفاد عبد الله طاهر، مسؤول منطقة مخمور في الحزب الديمقراطي الكوردستاني : «حوالي الساعة 9 مساء أمس الأربعاء، قصفت طائرات التحالف الدولي أوكار داعش في منطقة بردسبي بجبل قره جوغ في قضاء مخمور».

وأضاف «حوالي الساعة 6 صباح اليوم الخميس، عاودت طائرات التحالف قصف أوكار داعش في نفس المنطقة، ولم تعرف خسائر التنظيم جراء هذه الغارات».

مشيراً إلى أن غارات التحالف هذه جاءت بعد تزايد تحركات داعش في المنطقة.