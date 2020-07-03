عمليات بغداد: تدمير مضافات والقبض على ارهابيين شمالي بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد عن تدمير خمس مضافات والقبض على ثلاثة مطلوبين وتفكيك ٧ عبوات والعثور على اسلحة خفيفة في اليوم الثاني من العملية الامنية الواسعة التي انطلقت في مناطق شمال بغداد.

وقالت القيادة في بيان انه “اليوم الثاني من العملية الامنية التي انطلقت باشراف مباشر من قبل قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي وبمشاركة مختلف القطعات العسكرية في مناطق شمال بغداد لملاحقة الخلايا الارهابية وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة حققت العديد من الاهداف في شل حركة العصابات الارهابية وانهاء عملياتها”.

واضافت القيادة ان “العملة اسفرت عن تدمير خمس مضافات إحداها على شكل مقر صغير تحت الأرض في منطقة تكثر فيها البساتين والأشجار، والقبض على ثلاثة مطلوبين، وتفكيك ٧ عبوات تحت السيطرة، والعثور على بعض الاسلحة الخفيفة”.