قيادي في الحشد: هذا هو هدف الكاظمي من الاجتماع معنا ومع مكافحة الإرهاب

كشف القيادي في الحشد الشعبي كمال الحسناوي، اليوم الخميس، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مع قادة هيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، مساء أمس.

وقال الحسناوي إن «الاجتماع جاء من أجل ترطيب الأجواء وإطفاء الفتنة ومكاشفة بعض الأخطاء التي حصلت»، مضيفاً أن «الهدف الرئيسي من الاجتماع كان القضاء على الفتنة التي حاول البعض إشعالها بين القوات المسلحة العراقية»، حسب قوله.

كمال الحسناوي

ووصف الحسناوي الاجتماع بأنه «كان ودياً»، وتابع «تم الاتفاق على التنسيق العالي بين هيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، فالجهتين مرتبطتين بالقائد العام للقوات المسلحة».

ورأى أن «هدف الاجتماع كان إطفاء الفتنة، وخطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خطوة جيدة للقضاء على الفتنة وقطع الطريق أمام الذين يحاولون العبث بأمن العراق والعراقيين»، وفق تعبيره.