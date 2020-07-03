مسرور بارزاني بعيداً عن السياسة: أحب الرسم وأتمنى العمل في حماية البيئة

’’الإصلاح بدأ فعلاً .. هناك معوقات’’ …

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أنه يحب الرسم ويتمنى العمل في مجال حماية البيئة، وذلك في معرض إجابته عن عدد من أسئلة المواطنين.

حديث رئيس الحكومة جاء في معرض رده على أسئلة المواطنين وذلك عبر مقطع فيديو هو الأول ضمن سلسلة سيتم عرضها تباعاًعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مسرور بارزاني رداً على سؤال «لو كنت تعيش حياتك بعيداً عن السياسة فأي عمل كنت تفضل أن تمارسه؟»، إنه يحب الرسم.

وذكر رئيس الحكومة أنه يعشق الطبيعة ويتمنى أن يعمل في إطار حماية البيئة.

وحول سؤال آخر عن موعد «تطبيق قانون الإصلاح؟» قال بارزاني إن الإصلاح «بدأ فعلاً إلاً أن هنالك معوقات».

وأوضح أن المعوقات تقسم إلى قسمين، «فهنالك أشخاص مستفيدون من الفساد وبالتالي فهم يعيقون أي خطوات نحو الإصلاح… من جهة أخرى فإن انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية حالت دون تنفيذ الإصلاح بخطوات أسرع».

وبين مسرور بارزاني أن من أولويات حكومته تنفيذ الإصلاح الإداري والاقتصادي وأنه سيمضي قدما في ذلك.

وكان رئيس الحكومة أطلق في الثامن من حزيران الماضي هاشتاغ «اسألني» عن طريق مواقع التواصل.

وقال بارزاني على حسابه في موقع ‹انستغرام› في وقت سابق: «سأحاول في وقت قريب أن أرد على بعض الأسئلة التقليدية الشائعة عن طريق الفيديو».

وأشار رئيس الحكومة إلى أن «أكثر من 45 ألفاً من الأسئلة قد تم طرحها من قبل المواطنين»، مؤكداً أنه سيجيب عن عدد من الأسئلة عبر سلسلة مقاطع فيديو سيتم بثها تباعا.