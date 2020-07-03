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مضيف العتبة العلوية في النجف يقدم مئات الوجبات الغذائية دعما للكوادر الصحية و المصابين بكورونا

صوت العراق – فراس الكرباسي:
تواصل الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة في النجف الاشرف، تزويد أماكن الحجر الصحي ومستشفيات محافظة النجف الأشرف بمئات الوجبات الغذائية رعاية للمرضى المصابين بفيروس كورونا ودعماً للكوادر الطبية والصحية.
وعن طبيعة العمل اليومي ، قال رئيس قسم المضيف عيسى الخرسان: ” باشر مضيف العتبة المقدسة وبتوجيه من الأمانة العامة ومتابعة مستمرة من الأمين العام، بتهيئة الوجبات الغذائية في هذه المرحلة من الأزمة لمختلف المواقع التي يتم رعايتها من قبل العتبة المقدسة بالخصوص مواقع الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا”.
وأضاف الخرسان: ” نعمل على توفير الوجبات الغذائية اليومية الى دائرة صحة النجف الأشرف بواقع (250 – 300) وجبة قابلة للزيادة بحسب الطلبات الواصلة إلينا من مواقع الحجر الصحي”.
ويبن الخرسان: ” كما يبادر مضيف العتبة الى تجهيز الوجبات الغذائية إلى المرابطين في فرقة الإمام علي (عليه السلام) المتطوعين لدفن الموتى جراء جائحة كورونا ، فضلا عن  مفارز الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المراكز الصحية والمدينة القديمة.
يذكر أن مضيف العتبة العلوية المقدسة مستمر في توفير نحو (50–70) وجبة غذائية يومياً إلى دار رعاية المسنين في محافظة النجف الأشرف./انتهى.

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