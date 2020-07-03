نائب يتهم الحلبوسي والكعبي بخرق الدستور…ضربا القانون عرض الحائط

اتهم النائب باسم خشان، الجمعة، رئيس مجلس النواب ونائبه الاول بخرق الدستور العراقي.

وقال خشان في حديث ان” ملف النواب الفائزين بالانتخابات والذين لهم الحق في تبوء مقاعدهم في مجلس النواب وفق قرار المحكمة الاتحادية لم يجري التفاعل مع حقوقهم من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي وخرقا الدستور بل ضربا القانون عرض الحائط”.

واضاف خشان،ان” الحلبوسي والكعبي ارتبكا مخالفات دستوري رغم انهما يمثلان اعلى جه تشريعية في البلاد والمفروض ان تكون الاكثر التزاما مؤكدا بانه للاسف الكثير من الكتل السياسية مشاركة في غبن حقوق النواب الفائزين ما يعطي رسالة سلبية عن وضع القانون في البلاد”.

وكان 11 نائب فائز في الانتخابات اصدرت المحكمة الاتحادية حكم لصالحهم لكن لم يجري تطبيقه حتى الان من ناحية اعطاءهم المجال لاداء اليمين .انتهى/25