أمانة بغداد تطالب بتعاون المواطن والالتزام بأوقات وأماكن محددة لرمي النفايات

طالبت أمانة بغداد، السبت، المواطنين بالتعاون معها والالتزام بأوقات وأماكن محددة لرمي النفايات، بالإضافة الى عدم رمي الأنقاض ومخلفات البناء في الطرقات والساحات العامة.

وقالت الأمانة في بيان إن “تعاون المواطن مهم وأساسي في تقديم الخدمات لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي من جملتها عدم توفر التخصيصات المالية وتوقف الجباية التي كانت تساعد الأمانة في أداء واجباتها الخدمية بالإضافة إلى جائحة كورونا وما يرافقها من ظروف استثنائية”.

وطالبت الأمانة، بحسب البيان، تعاون المواطن معها والالتزام باوقات واماكن محددة لرمي النفايات بالاضافة الى عدم رمي الانقاض ومخلفات البناء في الطرقات والساحات العامة”، مشيرة الى ضرورة “الاخذ بنظر الاعتبار الجهد الذي يبذله عامل النظافة والمجاري والزراعة والطرق والتعاون معهم بما يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمدينة”.