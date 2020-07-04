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إقليم كوردستان ينفي أي تخفيض في إنتاجه النفطي

نفت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، أي تخفيض في إنتاج الإقليم من النفط، واصفة الأنباء بالصدد بأنها عارية عن الصحة.

الوزارة أشارت في توضيح نشرته اليوم، إلى أن إحدى المواقع نشرت خبراً تزعم فيه انخفاض إنتاج إقليم كوردستان من النفط إلى 267 برميل يومياً.

وقالت الوزارة: «هذه الأنباء عارية عن الصحة، وعمليات إنتاج النفط في إقليم كوردستان مستمرة كما كانت في السابق».

ويواصل إقليم كوردستان منذ عام 2014، إنتاج النفط من حقوله الداخلية، ومن ثم يتم نقل النفط عبر أنابيب إلى ميناء جيهان (في تركيا) ومنه إلى الأسواق العالمية.

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