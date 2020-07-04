Posted on by

التربية تتخذ قراراً بشأن المواد التي لم يُمتحن بها في المحافظات الجنوبية

أعلنت وزارة التربية، السبت، أن هيئة الرأي في الوزارة اتخذت قراراً بالإجماع لمعالجة المواد التي لم يمتحن بها الطلبة والتلاميذ في المحافظات الجنوبية من مرحلة الصف الخامس الابتدائي إلى الصف الخامس الإعدادي بفروعه كافة ومعاهد الفنون الجميلة.

وقالت الوزارة في بيان إنه “بعد إضافة درجة القرار (10 درجات) حسب القرار السابق، تجمع درجات المواد الدراسية التي امتحن بها التلميذ أو الطالب في امتحانات نصف السنة مقسوماً على عدد المواد التي امتحن بها ، يساوي الوسط الحسابي”.

وأضافت، “تكون درجة المعدل الحاصل عليها التلميذ او الطالب عوضاً عن المواد الدراسية التي تم تأجيلها بسبب فايروس كورونا”.

وتابعت، “إذا حصل التلميذ او الطالب على درجة 40 فما فوق تصبح 50 (بإضافة درجات القرار 10)، إذا حصل التلميذ او الطالب على درجة 39 فانه يؤدي الامتحان في الدور الثاني”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close