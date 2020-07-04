Posted on by

القبض على متهم بحوزته مادة الكرستال المخدرة في بغداد

اعلنت مديرية شرطة بغداد، السبت، عن يلقي القبض على متهم وبحوزته مادة الكرستال المخدرىة.

وقالت الكديرية في بيان “بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف قائد شرطة بغداد تمكن فريق عمل برئاسة مدير افواج طوارىء قيادة شرطة بغداد وعدد من مفارز فوج طوارىء بغداد التاسع من القاء القبض متهم وبحوزته كمية من مادة الكرستال المخدره مع مجموعة من آلات تعاطي المخدرات ومجموعه من قداحات حرق الكرستال”،

واضافت أن “المتهم كان متعاطيا لكمية من المخدرات، وفور اعتقاله تم التحفظ على المضبوطات والتوجه به الى مكتب مكافحة مخدرات الصالحية وتسليمه اصوليا لإتخاذ الأجراءات القانونيه بحقه وفق القانون “.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close