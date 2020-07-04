القبض على متهم بحوزته مادة الكرستال المخدرة في بغداد

اعلنت مديرية شرطة بغداد، السبت، عن يلقي القبض على متهم وبحوزته مادة الكرستال المخدرىة.

وقالت الكديرية في بيان “بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف قائد شرطة بغداد تمكن فريق عمل برئاسة مدير افواج طوارىء قيادة شرطة بغداد وعدد من مفارز فوج طوارىء بغداد التاسع من القاء القبض متهم وبحوزته كمية من مادة الكرستال المخدره مع مجموعة من آلات تعاطي المخدرات ومجموعه من قداحات حرق الكرستال”،

واضافت أن “المتهم كان متعاطيا لكمية من المخدرات، وفور اعتقاله تم التحفظ على المضبوطات والتوجه به الى مكتب مكافحة مخدرات الصالحية وتسليمه اصوليا لإتخاذ الأجراءات القانونيه بحقه وفق القانون “.