المدفعية التركية تقصف “قمة استراتيجية” في دهوك

أفاد مسؤول محلي، الجمعة، بقصف المدفعية التركية لقمة جبلية استراتيجية في منطقة حدودية بمحافظة دهوك.

وقال مدير ناحية دركار زيرفان موسى إن المدفعية التركية قصفت قمة جبل شاقولي بست قذائف.

وأضاف أن القصف كان متقطعاً، واستمر من الصباح حتى ساعات بعد الظهيرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

ويرى مراقبون أن قمة جبل شاقولى تعد من المناطق الاستراتيجة على اعتبار أنها تعلو المنطقة المحيطة بها، ويسعى الجيش التركي لإقامة نقطة عسكرية فوق قمة الجبل.

وكثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ منتصف الشهر الماضي ما أوقع خسائر بشرية ومادية. وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كوردستان التي طالبت أيضاً مقاتلي العمال الكوردستاني بمغادرة المنطقة لتجنب التوترات.