المنتخب الوطني العراقي يواجه سوريا ودياً في اربيل

تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، موافقة الاتحاد السوري للعبة على إقامة لقاء ودي بين المنتخبين في الثامن من أيلول المقبل تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وقال الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية، هشام محمد في بيان إن “الاتحاد السوري وافق على مواجهة منتخبنا الوطني ودياً”، مؤكداً ان “المباراة ستقام على ملعب فرانسو حريري في محافظة أربيل”.

وأضاف محمد ان “المنتخب الوطني سيلاعب منتخب عُمان بالثالث من ايلول المقبل، وبعدها سيعود إلى أربيل للدخول بمعسكر تدريبي داخلي يستمر عدة أيام قبل مواجهة نسور قاسيون”.

وأوضح ان “هناك اتصالات تجري مع عدد من المنتخبات لتأمين مباراة ثالثة لأسود الرافدين تقام أيضاً في محافظة أربيل ضمن المنهاج الذي أعده المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش قبل التوجه لخوض مباراة هونغ كونغ بالثالث عشر من تشرين الأول المقبل”.