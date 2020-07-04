بدء المرحلة الثانية من مفاوضات ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية خلال يومين‎

أكد مصدر كوردي سوري مطلع، اليوم السبت، أن المرحلة الثانية من المفاوضات بين المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها PYD) سوف تبدأ خلال اليومين المقبلين في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال المصدر الكوردي : «المرحلة الثانية من المفاوضات بين ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية سوف تبدأ خلال اليومين المقبلين برعاية السفير الأمريكي ويليام روباك»، لافتاً إلى أن «الأجواء إيجابية بين الطرفين لبدء المفاوضات».

وأضاف «سوف تناقش في المرحلة الثانية من المفاوضات ملفّات هامة تتعلق بالمجالات الإدارية والعسكرية والأمنية والاقتصادية على أرضية اتفاقية دهوك بين الطرفين».

وأشار المصدر إلى «وجود إصرار كوردي وكوردستاني ودولي للوصول إلى اتفاق نهائي بين القوى السياسية الكوردية السورية».

وكان المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية قد أعلنا في بيان مشترك، في 17 من شهر يونيو / حزيران الماضي، التوصل إلى «رؤية سياسية مشتركة ملزمة، والوصول إلى تفاهمات أولية»، دون ذكر تفاصيلها.