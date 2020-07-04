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تركيا: إدانة عملياتنا في شمالي العراق “كوميديا سوداء”

وصفت وزارة الخارجية التركية، السبت، البيان الذي أدانت فيه مصر عمليتي “مخلب النمر” و “مخلب النسر” اللتين ينفذهما الجيش التركي في شمالي العراق، بأنه غير مقبول، معتبرةً أن إدانة العمليات التركية ضد “الإرهاب” هي “كوميديا سوداء”.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن “بيان الإدانة الصادر عن وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، بحق عمليتي مخلب النمر ومخلب النسر، لقواتنا المسلحة ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي شمالي العراق، والذي أوقع الظلم بحق مواطنينا والمواطنين العراقيين على حد سواء، واتهام البيان لدولتنا بأنها مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، غير مقبول”.

وأضاف أقصوي: “إدانة العمليات التركية ضد الإرهاب، كوميديا سوداء”، مشيراً إلى أن “مثل هذه التصريحات اللا مسؤولة لا تخدم الشعب العراقي كما زعمت، بل تندرج ضمن مساع تخدم أجندات منظمة بي كا كا الإرهابية الملطخة يديها بالدماء”، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أدانت، أمس الجمعة، استمرار الانتهاكات التركية للأراضي العراقية، معتبرةً أن تركيا هي مصدر رئيس من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة”.

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