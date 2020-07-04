تعزية – ألمكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

يتقدم زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي بخالص تعازيه ومواساته الى ابناء شعبنا الكريم بوفاة الشيخ باقر علي الشعلان شيخ قبيلة خزاعة.

لقد رهن الفقيد حياته من اجل خدمة العراق وشعبه الكريم، وكان له ابرز الاثر في تقوية نسيجنا المجتمعي واشاعة روح الاخوة والتسامح بين ابناء الوطن الواحد، فضلاً عن مواقفه الوطنية، فسطّر مسيرةً حافلةً على الصعيدين السياسي والاجتماعي .

نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكن الفقيد فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه وابناء قبيلة خزاعة خاصة، والشعب العراقي عامة الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون

ألمكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي