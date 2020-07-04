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توصيات من الدفاع المدني بشأن ارتفاع درجات الحرارة

اصدرت مديرية الدفاع المدني، السبت، وصايا مع توقع ان يسجل العراق في الايام المقبلة ارتفاع في درجات الحرارة تصل الى نصف درجة الغليان.
وفي ادناه الوصايا:
1- يجب أخلاء السيارات من:-
أ- المواد الغازية القابلة للأنفجار.
ب- القداحات بأنواعها المختلفة.
ج- قناني المشروبات الغازية.
د- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.
هـ- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط(تنسيم).
و – عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.
س- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أن أمكن ذلك.
ح – عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.
ط- عدم تعبئة أطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاًً في السفر.

2- يجب الأنتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الأماكن الباردة.

3- الأكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة لا سيما خلال التعرض لأشعة الشمس.

4- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

5- الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة.

6- التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن تــــــــــــــواجد العائلة وخصوصاًً في أوقات ذروة الحرارة.

7- تجنب أستخدام الاجهزة الكهربائية ذات المنشئ الردىء وكذلك الأنتباه من أجهزة الحماية المستخدمة في أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة.

8- تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاًً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاًً وحـــــــــــــــــتى الساعة 3 ظهراًً.

9- وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عــــــطش الطيــــــــــــــــور والقطط وغيرها من الحيوانات.

10- تجنب السباحة في الأنهر وأن كان لا بد فأختيار الأماكن الأمنة والتي سبق وأن تم السبح بها.

11- توفير كافة مستلزمات السلامة في المسابح وأرشاد رواد المسابح بتعليمات وأعماق المسبح.

12- وضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أو حمل المظلات الشمسية الواقية وهذا الاجراء الأصح.

13- محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاًً عن تحسين الاجواء المحيطة بالحدائق.

14- تشغيل النافورات المائية والأكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتــــــحسين الأجـــــــــــواء الحارة.

15- الأكثار من زرع الأشجار الدائمة الخضرة لتوفيرها الظل المناسب فضلاًً عن تلطيف الأجواء ومــــــده بالاوكسجين.

16- ضرورة وسرعة الأتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني عند حصول أي طارئ.

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