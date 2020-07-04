مجدداً .. گرميان تمدد تعطيل الدوام وحظر التجوال

أصدرت غرفة عمليات إدارة گرميان الخاصة بمواجهة وباء «كورونا»، اليوم السبت، جملة قرارات جديدة خاصة بمواجهة الفيروس، من ضمنها تمديد تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال.

وعقدت اللجنة اجتماعاً اليوم، بحضور غالبية أعضائها، واتخذت القرارات التالية:

1 – إغلاق كافة منافذ الإدارة حتى منتصف ليلة 11 تموز.

2 – تمديد تعطيل دوام كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية حتى 11تموز، باستثناء المؤسسات الأمنية والصحية والخدمية، والتي يتم إبلاغ موظفيها رسمياً.

3 – السماح للمزارعين بالخروج وممارسة أعمالهم من الساعة الخامسة صباحاً حتى السادسة مساء.

4 – إغلاق الأسواق الشعبية في مناطق الإدارة (كلار – كفري).

5 – استمرار إغلاق كافة المساجد وقاعات التعازي والأفراح والحدائق وأماكن تجمع المواطينن.

6 – منع أي تجمع للمواطنين لأي سبب كان.

7 – استمرار إغلاق الصالات الرياضية والكافتيريات وصالات البلياردو والأراجيل وألعاب الأطفال.

8 – إغلاق المطاعم ومحلات الحلويات والمثلجات من الساعة 10 ليلاً حتى 6 صباحاً، واقتصار عملها على البيع (السفري) دون استخدام الطاولات والمقاعد.

9 – منع التجمعات في المنازل والأحياء.

10 – إلزام العيادات الطبية والصيدليات والمراكز الطبية ومراكز التجميل بالتقيد بإجراءات وتدابير الوقاية من الفيروس، تحت طائلة العقوبة.

11 – إلزام التكاسي والحافلات الصغيرة ووسائل المواصلات الأخرى بالتقيد بإجراءات الوقاية من الفيروس، تحت طائلة الحجز.

12 – على كافة البنوك وضع الخطط اللازمة للتقيد بإجراءات الوقاية من الفيروس أثناء توزيع الرواتب.

13 – منح الصلاحيات الكاملة للقائمقيات لتتنظيم شؤون المواطنين وتنفيذ قرارات اللجنة، بالتعاون مع القوى الأمنية.