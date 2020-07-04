مع السيد السيستاني للمرة الثانية و تشرفي بمقابلة هذا العملاق

كان ذلك يوم 17 – 11 -2018 في بيته المتواضع في النجف الأشرف .

البداية :

كان لإبن العم السيد عبد الزهرة الحكيم الفضل في ترتيب هذا الحدث التاريخي الجميل …

حيث طلبت منه أن يرتب لي اللقاء الثاني مع المرجع المتواضع … بعد أن قابلته للمرة الأولى قبل عدة أعوام …

الغرض من هذ المقابلة : هو أهداؤه اللوحة َ الجدارية َ التي تتضمن تقرير الأمم المتحدة ( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) عن الإمام علي عليه السلام ، و توصيات البرنامج الأممي UNDO ( United Nations Development Program ( الذي يزود 177 دولة بالخبرات المختلفة ) ، للدول كافة باتباع وصايا الإمام العظيم ( التي طبّقها عمليا ً على نفسه ، وعلى الناس) إن أرادت ان تبني بلدها على أساس العدالة و احترام حقوق الإنسان … بل و التقدم في الزراعة، و الصناعة

و احترام المعارضة ..

و الأكثر من ذلك … أن إرادوا تطبيق الديمقراطية ، في مفهومها الحديث التي أوصى بها الإمام علي قبل أكثر من 1000 عام… عليهم أن يختاروا الرئيس الجيد ، الذي لا يغريه المال و لا المنصب ، و عليه أن يحارب الفساد المالي و الإداري …

ذهب السيد عبد الزهرة الحكيم إلى بيت المرجع ، و عاد … ليبشرني

بحصول الموافقة على مقابلتي لسماحة المرجع ..

و أظن أنه قد حصل على تلك الموافقة من نجله السيد محمد رضا ، مدير مكتبه ، و منسق أكثر أموره …

ذهبت بمعية السيد إلى مدخل الزقاق الضيق … في شارع الرسول الأعظم (ص) الذي كان يومها تحت سيطرة الشيوعيين في أواخر الخمسينات … من القرن الماضي ..

لم يطلب الحراس تفتيشي ..

كنت أتوقع أن يطلبوا مني ترك التلفون الجوال … و الحاجيات الأخرى .. و لكن المرافقين أبدوا أجمل الإحترامات و التقدير ، و تكرار كلمة ( مع الإشارت باليد المعروفة ) تفضلوا سيدنا …

دلفت في البيت الشرقي البسيط الذي تعود ملكيته للمدرسة الشبرية ،

وأنا أحمل اللوحة الجدارية الكبيرة ….

و كان المرحوم السيد محمد أمين شبر نجل الشهيد المفقود السيد جواد شبر ( الذي ترجمته في موسوعتي (عن قتل مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية العراق) أخبرني بأنه يأخذ أجور أستئجار البيت الذي يسكنه السيد السيد السيستاني مرة كل عام …

جلسنا على الكراسي البسيطة …

التي تسع لأربعة أشخاص …

قُدم لنا الشاي اللذيذ بالإستكانات مع السكر ..

و السيد محمد رضا يدخل و يخرج من غرفة والده .. مع من يريد مقابلة أبيه … و لمدد قصيرة جدا ً حيث يزدحم الضيوف في البهو الصغير … واحدا ً بعد واحد ..

جاء السيد مرتضى الكشميري … صهر المرجع و سلم علي … و نحن أصـــــــدقاء في لندن .. حيث أتردد على مؤسسة الإمام علي عليه السلام ، و هي مركز الإرتباط بالمرجع السيستاني ، الذي يديره في لندن ، في المناسبات الدينية و الإجتماعية المختلفة ..

ثم سمح لنا السيد محمد رضا بالدخول لغرفته العادية …

فدخلت الغرفة مع السيد عبد الزهرة الحكيم ، و أنا أحمل الجدارية ..

وكان منظرا ً غير مألوف بتاتا ً …

و ربما لأول مرة يشاهد هذا السيد المقدام هذا المشهد ، شخصا ً يدخل إلى غرفته العطرة و هو يحمل جدارية كبيرة …

و كان يجلس على يمين الغرفة .. السيد المُعظم ببساطته المعهودة ، وهيبته الجليلة ..

سلمت عليه .. و إذا به يفاجئني ..

بالقيام …

إحتراما ً و تبجيلا ً … يا إلهي ..

ما هذه الأخلاق الزاهية من هذا الرجل العملاق الذي حرر العراق من داعش ، و حفظ شرف بناته و عوائله …؟

قبلت ُ تلك اليد الشريفة التي كتبت في #أطول_لوحة_في_العالم_للإمام_الحسين عليه السلام … من القماش الطويل الطويل : جملتَه الشهيرة :

( السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك ، علي الحسيني السيستاني 15 صفر 1435 هـ ) .

توجد صورتها في بحث كوكل Google. على الرابط التالي ، لطفا ً :